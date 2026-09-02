Il Corriere dello Sport rivela: "Cancellieri aveva detto sì alla Fiorentina. Gattuso ha bloccato tutto"

C'era l'accordo tra i viola e la Lazio sulla formula e sullo scambio con Gudmundsson, ma l'ex CT non si è voluto privare dell'ala.

Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina è stata alla continua ricerca di un esterno da regalare a Grosso e uno dei nomi caldi era quello di Matteo Cancellieri. Le trattative con la Lazio andavano avanti da giorni, anche in virtù dell'operazione Gudmundsson: come rivela il Corriere dello Sport, il ragazzo aveva accettato Firenze come destinazione, ma Gattuso ha bloccato tutto.

Tra i biancocelesti e i viola c'era l'intesa: inizialmente senza inserire l'ex Genoa nell'affare (Lotito stava puntando l'iracheno Madjeb dell'Hammarby), poi in un secondo momento è saltata la possibilità di inserirlo in un'operazione che avrebbe visto aggiungere da Paratici un conguaglio da 4 milioni.

Cancellieri aveva già detto sì, ma Gattuso ha voluto bloccare tutto: l'ex CT azzurro sarebbe stato corto in quella zona di campo, con solo Isaksen a disposizione e con un Noslin adattato, e proprio per questo l'operazione con la Fiorentina non si è più fatta, ma Gudmundsson alla corte dei biancocelesti è arrivato lo stesso con la formula del prestito con diritto di riscatto.