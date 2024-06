Ikoné irraggiungibile? Non risponde a Palladino, ma pubblica una foto con il cestista Karl Towns

Lo strano caso di Jonathan Ikoné. L’esterno francese della Fiorentina è in uscita dalla società gigliata, come riportato ripetutamente negli ultimi giorni. Il numero 11 viola ha richieste in Qatar, ma non solo: nelle scorse ore, Romano ha rivelato un interesse dell’Ajax. Insomma, il calciatore è sempre più vicino alla cessione, e probabilmente è proprio questo il motivo per cui il nuovo mister della Fiorentina Raffaele Palladino non è riuscito a mettersi in contatto con lui. Ciononostante, Ikoné non è assolutamente scomparso dai radar, anzi: nella giornata di ieri, il classe ’98 è tornato attivo sui social, pubblicando una foto con il cestista statunitense Karl-Anthony Towns.

Insomma, un segnale che, in realtà, Ikoné non è assolutamente irraggiungibile, e che probabilmente è solo in attesa di essere ceduto.

BOCCI DURO CON ZANIOLO