Iachini difende Vanoli: "Troverà la quadra e la Fiorentina risalirà, ma deve mettere Fagioli e Oulai"

Le parole di Beppe Iachini fiducioso in vista delle prossime gare

L'ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato al Corriere Fiorentino in vista della gara di stasera contro il Sassuolo: "Aquilani? Un predestinato. E Vanoli troverà la quadra, d’altronde questa sosta così lunga ha danneggiato tutte le squadre dal punto di vista della continuità del lavoro e della conoscenza reciproca”.

“Nessuno si aspettava di vedere la Fiorentina lì in fondo ma ha cambiato tanto ed era preventivabile qualche difficoltà. Ci vuole pazienza e tempo e qualche risultato ad aiutare. Ma la Fiorentina ha le armi per risalire…Vanoli è arrivato da qualche settimana. I numeri dicono che la squadra ha preso qualche gol di troppo, perciò deve registrare gli equilibri e la fase di non possesso".

"Non è una questione di reparto, anche perché ora De Gea sta facendo parate importanti. La scorsa stagione il tecnico trovò la quadra mettendo Fagioli davanti la difesa”.

“Fagioli è un ottimo giocatore bravo a riprendersi anche la Nazionale, poi una prestazione non eccezionale ci può stare. Oulai è forte, ma può cercare spazio anche in altri ruoli. Vanoli troverà la combinazione giusta per farli convivere. Tutti i giocatori bravi possono giocare insieme se stanno bene, anche io alla Fiorentina dovevo far convivere Bonaventura, Castrovilli ed Eysseric”.