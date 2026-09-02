Gonçalves: "Voglio dare il massimo e far capire ai tifosi che c'è un giocatore che dà tutto per loro"

Le prime parole di Pedro Gonçalves da nuovo giocatore della Fiorentina

Pedro Gonçalves è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Un colpo last minute arrivato poche ore prima della chiusura del calciomercato di serie A. Ecco le sue prime impressioni:

"Sono molto felice di essere arrivato alla Fiorentina. La prima impressione è stata molto buona, sono nelle migliori condizioni per cominciare a lavorare e non vedo l'ora di allenarmi con la squadra".

"Sono entusiasta. Cercherò di aiutare la squadra per vincere più partite possibili. Come ho già detto siamo nelle condizioni giuste per cominciare a lavorare"

"In campo darò il massimo per fare gol e assist. Voglio far sentire ai tifosi che in campo c'è un giocatore che dà tutto per loro. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo. La Fiorentina è un club storico, è stata campione due volte e ha vinto molte coppe. Della storia recente ricordo bene Rui Costa, spero di raggiungere il suo livello"