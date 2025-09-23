23 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Gazzetta avverte Pioli: “Gode ancora della fiducia ma non può più perdere”

Gazzetta avverte Pioli: "Gode ancora della fiducia ma non può più perdere"

23 Settembre · 08:56

Fiorentina Pioli

Chissà che ne pensa Commisso…

Oltre al solito Mandragora, che è il cannoniere (2 reti) di una squadra che finora ha segnato tre volte (l’altra con Ranieri col Napoli sullo 0-3), nella prima, buona, mezz’ora, è piaciuta l’impostazione di Nicolussi Caviglia.

Mentre sono entrati male i cambi, come Fagioli e Sohm. Fazzini esterno a sinistra non convince. Si aspetta un rilancio di Gudmundsson che domenica non era al meglio. Si aspettano soprattutto i tre punti a Pisa e i 3 in Conference il 2 ottobre col Sigma Olomuc. Pioli gode ancora della fiducia, ma non può più perdere. Firenze comincia ad agitarsi. Chissà che pensa Rocco Commisso. Quando arriverà? Lo riporta La Gazzetta dello Sport .

 

