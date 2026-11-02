Galli perplesso: "La Fiorentina prende sempre gol e parte in svantaggio ma Vanoli vede solo grandi partite"

Le parole di Giovanni Galli su Paolo Vanoli

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato del momento in casa Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: "

"La Fiorentina non è mai riuscita a tenera la porta inviolata. Quando parti sempre 2-0 per gli avversari non è semplice. Spero che l'approccio sia quello giusto. Vorrei che la Fiorentina entrasse in campo con le idee chiare su cosa fare. Se stai sempre a pensare a quel che fanno gli altri, parti sempre in svantaggio".

"Assetto tattico? Spero solo che sia convinto Vanoli. Lui vede da vicino i suoi ragazzi e se si fida di questo gruppo è giusto che continui su questa falsariga. Il tecnico ha elogiato la partita con l'Atalanta. Ma io questo grande primo tempo non l'ho visto. Ma se sento dire "Abbiamo fatto una grande partita", io allora mi preoccupo. Sono però perplesso perché ancora non ho visto un'identità di squadra. E da questo laghetto bisogna uscire, altrimenti affoghiamo".

“Vanoli quello che ha fatto con Jimenez dopo l'Inter dovrebbe farlo in settimana negli allenamenti. Se c'è qualcuno che non lo segue perché è distratto il campo non lo deve vedere più, ma nemmeno nelle esercitazioni. In gioco c'è la credibilità di un gruppo, di una squadra composta da 25 giocatori, di una società, di un allenatore".

"Si mette a rischio una stagione e il nome della Fiorentina. E questo solo perché qualcuno non è attento e non sono presente? Ma non esiste. Fuori devi difendere il gruppo, ma dentro devi essere vero. Devi dire le cose come stanno. Ai giocatori serve andare incontro, ma se pensano di essere superiori e non ascoltare per me possono andare in Primavera".

