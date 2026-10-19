Fiorentina furiosa: presentata alla Lega una richiesta di chiarimenti per l'arbitraggio col Como

La Fiorentina chiede spiegazioni

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Como, maturata ieri alle ore 15 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il risultato è stato condizionato dalla capacità delle due squadre di gestire i momenti chiave, ma a far discutere sono anche alcuni episodi arbitrali.

In particolare, resta sotto osservazione la decisione del VAR di non richiamare l'arbitro Di Bello per valutare il possibile fallo di Milla su Gonçalves a centrocampo, avvenuto all'inizio dell'azione che ha portato al vantaggio lariano. Polemiche anche per il tempo trascorso tra il gol del potenziale 2-2, che avrebbe consegnato a Pongracic la doppietta, e la successiva decisione di annullarlo.



Secondo quanto riportato da TMW, in casa viola il clima è di forte irritazione per l'assenza di chiarimenti ufficiali sugli episodi verificatisi al Franchi. La società, stando a quanto appreso dalla testata, avrebbe già comunicato alla Lega Serie A la propria posizione, chiedendo spiegazioni in merito alle decisioni adottate durante la partita.