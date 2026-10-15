Fiorentina da record in Europa per dribbling: Viola davanti al PSG e vicinissima al Manchester City

La classifica di Serie A non sorride alla Fiorentina, ma c'è un dato importante che fa ben sperare, la viola infatti è una delle squadre più brave a saltare l'uomo, creando superiorità numerica grazie a questo fondamentale

La classifica di Serie A non sorride alla Fiorentina, ma c'è un dato importante che fa ben sperare, la viola infatti è una delle squadre più brave a saltare l'uomo, creando superiorità numerica grazie a questo fondamentale. La formazione di Vanoli viaggia a una media di 9.50 dribbling riusciti a partita (dati Sofascore). In Italia questo valore vale il secondo posto assoluto, dietro soltanto al Como di Fabregas (10.5) e a pari merito con la Roma. Un dato che permette ai gigliati di mettersi alle spalle formazioni ben più accreditate come Juventus (8.50) e Inter.

Se allarghiamo gli orizzonti e facciamo una classifica più completa, prendendo le squadre dei TOP 5 campionati europei, la Fiorentina rimane a ridosso delle migliori, esattamente al 13°posto, tenendosi alle spalle club più titolati come PSG, Manchester City e Atletico Madrid. Il miglior dribblatore della Fiorentina è senza ombra di dubbio Franco Mastantuono, capace di mettere a referto una media di 2.00 dribbling riusciti a partita. Dietro al talento argentino ex River Plate, si piazza Alieu Njie con 1.50, seguito dal centrocampista azzurro Nicolò Fagioli a quota 1.17. Chiudono la top 5 Jimenez e Joao Mario, entrambi fermi a 1 dribbling a partita.