Ferrara scrive: "Fiorentina, visto un calcio mediocre. Dal pareggio col Napoli a quello col Genoa..."

Benedetto Ferrara, firma di Repubblica, analizza la gara di ieri contro il Genoa. Ecco un breve estratto delle sue riflessioni:“Ci sono tanti modi per dire zero a zero. Quello di Napoli, per questa Fi...

Benedetto Ferrara, firma di Repubblica, analizza la gara di ieri contro il Genoa. Ecco un breve estratto delle sue riflessioni:“Ci sono tanti modi per dire zero a zero. Quello di Napoli, per questa Fiorentina, era stato quasi un’impresa. Questo contro il Genoa può essere catalogato alla voce: occasioni mancate. Sì. La sconfitta del Milan a Verona e quella della Samp in casa col Sassuolo avevano aperto una strada in discesa per la squadra di Pioli, che però ha trovato davanti un avversario deciso a difendersi ed è rimasta incollata a un pareggio fatto di calcio complessivamente mediocre e di emozioni azzerate. Tanto funziona così".