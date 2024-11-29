Ferrara: "Confronto tra titolari e riserve è superfluo. Ma in coppa Martinelli no?"

La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos nella notte europea di giovedì. E Benedetto Ferrara ne ha così parlato sulle pagine della Nazionale, sollevando anche una domanda su Tommaso Martinelli: "Una vi...

La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos nella notte europea di giovedì. E Benedetto Ferrara ne ha così parlato sulle pagine della Nazionale, sollevando anche una domanda su Tommaso Martinelli: "Una vittoria sofferta più per masochismo che per altro. Contava vincere e vabbè. In coppa è davvero un'altra storia, per motivazioni e perché i titolari sono di altro livello. E questo ormai è chiaro, anche se rivedere Pongracic è una bella notizia, ritrovare un Parisi sufficiente vale un sorriso, cosi come la conferma di un Sottil in ripresa. Kouamé non è Kean e comunque un gol è sempre un gol anche se non fai quasi niente per buttarla dentro. Il confronto tra titolari e panchinari è superfluo, se non immaginando il mercato di gennaio e delle scelte che consegnino a Palladino più varietà di scelta. Dopo di che sappiamo bene che la partita con l'Inter sarà un'altra storia. Ed è quella che tutti aspettano come si aspetta Natale. Questo era un passaggio obbligato per non perdersi sulla strada europea. Ma i pensieri vanno oltre. E basta De Gea a immaginare un'altra Fiorentina. Ps. Ma in coppa Martinelli no?"

SENTITE CARESSA: “SE LA FIORENTINA GIOCA COME AL SOLITO CONTRO L’INTER RISCHIA GROSSO, OCCHIO A THURAM”

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