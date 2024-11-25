Dg Pafos: "Statistiche impressionanti quelle della Fiorentina. Avversari di alto livello anche col turnover"

Il nostro obiettivo è chiaro: conquistare punti, non andare lì in vacanza

Il direttore generale del Pafos, Charis Theocharous, è intervenuto ai microfoni di Super Sport 104 per parlare del prossimo impegno di Conference League, dove la squadra cipriota troverà proprio la Fiorentina. Queste le sue parole:

"La vittoria contro l’Apoel non ha un grande peso, anche se resta un risultato positivo. Ora però l’attenzione è rivolta alla sfida contro la Fiorentina, una squadra con statistiche impressionanti. Non fa differenza se opteranno per il turnover, sono comunque avversari di altissimo livello, finalisti della competizione in passato. Il nostro obiettivo è chiaro: conquistare punti, non andare in vacanza. Per quanto riguarda Anderson Silva, il suo infortunio sembra essersi riacutizzato; sapremo di più dopo gli accertamenti di oggi".

Kean: “Palladino è come un padre per me. Quest’estate mi ero promesso di tornare ad alti livelli”

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