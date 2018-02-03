De Laurentiis contro gli Agnelli: "Sono la famiglia più potente d'Italia, possono creare condizionamenti"
Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Sono la famiglia più potente d’Italia. Non è una questione di sold...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2018 12:29
Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Sono la famiglia più potente d’Italia. Non è una questione di soldi, ma di rapporti che possono anche silentemente creare condizionamenti".
Prosegue sulla corsa scudetto: "Il titolo? Più che lo scontro diretto a Torino saranno decisivi gli infortuni, le sviste arbitrali o varriane".