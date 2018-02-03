De Laurentiis contro gli Agnelli: "Sono la famiglia più potente d'Italia, possono creare condizionamenti"

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Sono la famiglia più potente d’Italia. Non è una questione di sold...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2018 12:29

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