Patrick Cutrone, classe ’98 ha fatto un buon finale di stagione con la Fiorentina, dopo i duri mesi trascorsi a sconfiggere il coronavirus che l’ha colpito. Nonostante ciò la sua conferma in maglia viola non è così certa. Da che cosa dipende? Da chi sarà il prossimo bomber viola. Se ne arriva uno compatibile con Cutrone allora verrà ceduto Vlahovic in prestito altrimenti non verrà riscattato dai Wolves. Se Patrick dovesse far ritorno in Inghilterra su di lui c’è il Genoa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

