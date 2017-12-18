Criscitiello: "Pioli flop del 2017. Allenatore capace e signore, ma non adatto a grandi progetti"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha scritto a proposito di Stefano Pioli nel suo consueto editoriale per Tmw:"Da allenatore in rampa di lancio a Mister incompiuto. Pioli è un signore e...

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha scritto a proposito di Stefano Pioli nel suo consueto editoriale per Tmw:"Da allenatore in rampa di lancio a Mister incompiuto. Pioli è un signore e nessuno lo mette in dubbio, ma all'Inter non ha sfruttato la chance attesa una vita e a Firenze sta facendo troppa fatica, nonostante la squadra non sia neanche lontanamente paragonabile alla Fiorentina dei tempi d'oro. Sta di fatto che Pioli ha deluso molto in questo anno solare e, forse, ha dimostrato definitivamente di essere un allenatore capace ma non da grandi progetti".