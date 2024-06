Corriere Fiorentino: “Pradè dice sì a Terracciano, no a Christensen. Martinelli promosso secondo portiere?”

Palladino ha chiesto un nuovo portiere e la Fiorentina si sta muovendo sul mercato per sondare qualche obiettivo. Intanto, Pradè e questo è giusto sottolinearlo, non vorrebbe privarsi di Pietro Terracciano ma semmai, nei suoi piani, ci sarebbe la cessione di Christensen. Arrivato dodici mesi fa, e condizionato anche dagli infortuni, il danese non ha assolutamente convinto e per questo la Fiorentina è pronta a lasciarlo partire. L’idea insomma è mettere a disposizione di Palladino due portieri di grande affidamento anche se in società si sta valutando con attenzione anche la possibilità di promuovere a numero 12 il giovane (e talentuosissimo) Martinelli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.