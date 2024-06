Corriere Fiorentino: “La Fiorentina spera che Firenze smussi il carattere di Kean. Palladino spinge per averlo” 

La Fiorentina si avvicina sempre di più a Moise Kean. I 30 milioni per Retegui hanno raffreddato la trattativa per l’attaccante della Nazionale e Palladino spingerebbe con forza per l’attaccante della Juventus. Infatti, non è un mister che l’ex allenatore del Monzaapprezzi e non poco l’ex PSG. Proprio a gennaio ha chiesto più volte a Galliani di puntare su di lui prima dell’arrivo di Djuric.

Anche la Fiorentina pensò a Kean, prima di virare su Belotti dalla Roma. Insomma, l’attaccante della Juventus sembra essere il primo nome per l’attacco. Non preoccupa nemmeno il suo carattere poco docile. La Fiorentina spera che il calore di Firenze possa smussare gli angoli del suo modo di fare. Dai sondaggi si passerà ai confronti anche per Lorenzo Lucca, attaccante di recente riscattato dall’Udinese, via Pisa, per 8 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

