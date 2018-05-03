Corriere dello Sport, offerte da 70 milioni in totale per Simeone e Milenkovic. Deciderà Della Valle

Primi sondaggi in casa Fiorentina per Simeone e Milenkovic, la Fiorentina avrebbe ricevuto i primi sondaggi per due dei suoi giovani talenti. Offerte da 70 milioni in totale per i due talenti viola ch...

Primi sondaggi in casa Fiorentina per Simeone e Milenkovic, la Fiorentina avrebbe ricevuto i primi sondaggi per due dei suoi giovani talenti. Offerte da 70 milioni in totale per i due talenti viola che sono, secondo il Corriere dello Sport, sulla scrivania di Corvino. Si tratta di una cifra molto alta: il direttore genelare ne parlerà con Pioli, che vuole cambiare il meno possibile, e con la famiglia Della Valle. Nel corso del prossimo CDA verranno decise le strategie future. In caso di due cessioni, la Fiorentina realizzerebbe due grandi plusvalenze incassando quanto ha speso nello scorso mercato.