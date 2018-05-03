La Fiorentina si coccola Simeone, con lui, Chiesa, Badelj e Pezzella riparte il ciclo viola

I viola si coccolano Simeone. Il Cholito è il volto del finale di stagione dei gigliati. Dopo la tripletta al Napoli e i 13 gol in campionato (quanto Batistuta alla prima annata a Firenze, ma che non...

I viola si coccolano Simeone. Il Cholito è il volto del finale di stagione dei gigliati. Dopo la tripletta al Napoli e i 13 gol in campionato (quanto Batistuta alla prima annata a Firenze, ma che non si facciano paragoni ingombranti) il Cholito non vuole fermarsi. Con lui Chiesa. L’obiettivo è aumentare la chimica sul campo e diventare una delle coppie più prolifiche del campionato. Le 19 reti messe a segno quest’anno dai due fanno ben sperare. I centrocampisti segnano tanto e la difesa, con la sorpresa Milenkovic e Pezzella ormai leader indiscusso. Anche Badelj sembra essersi convinto a rimanere in Europa. Li sullo sfondo c’è l’Europa, obiettivo concreto che i viola possono raggiungere. Poi toccherà al mercato, con innesti da fare e talenti da trattenere. La Fiorentina però, può sorridere. Il ciclo sembra essere ripartito con molti motivi per sorridere, nonostante le tribolazioni di questa stagione.

La Gazzetta dello Sport