Corriere dello Sport: “Dodò è imprescindibile per la Fiorentina. Dopo la fascia di capitano vuole il Brasile”

Ci ha messo un po' a ingranare, come tutta la Fiorentina, intrappolato anche lui nel vortice di orrori difensivi delle prime giornate

Al momento dell'uscita dal campo di Cristiano Biraghi, domenica la fascia di capitano è finita sul braccio del terzino brasiliano Dodo. La prima volta per l'ex Shakhtar, anche se il passaggio era già avvenuto in estate. Il brasiliano nello spogliatoio è diventato un vero e proprio leader, capace di influenzare l'ambiente intorno alla squadra. Palladino infatti al momento non ci rinuncia mai e anche quando escono Quarta e Biraghi, tiene in campo Dodo. A discapito di Kayode, che ha giocato soltanto 100' tra la prima gara contro il Parma e le due di Conference con la Puskas Akademia. Per il brasiliano la storia è completamente diversa: nelle cinque partite di campionato non ha saltato neanche un minuto.

Ci ha messo un po' a ingranare, come tutta la Fiorentina, intrappolato anche lui nel vortice di orrori difensivi delle prime giornate. A Bergamo è finito nel mirino della critica per i troppi errori in fase di impostazione, ma Palladino non ha mai avuto dubbi su di lui. Il tecnico viola gli dà il via libera di osare e sbagliare, ma gli richiede anche sforzo e applicazione difensiva. Scelta che ha ripagato la fiducia dell'allenatore proprio nell'ultima gara vinta contro la Lazio, quando nel finale di partita si è conquistato il rigore del 2-1 in una bellissima sfida con Nuno Tavares. Ancora non sembra aver raggiunto il top della forma, non ha messo a referto nessun passaggio vincente all'amico Kean, ma la prova contro la Lazio è stata più che incoraggiante.

Il sogno di Dodo si chiama Brasile, anche se ancora la chiamata non è arrivata; il suo rapporto con la Seleção è fermo a una manciata di gare giocate tra il 2017 e il 2020 nell'Under 23 ma lo scorso anno, prima dell'infortunio al ginocchio patito a settembre, in patria lo stavano tenendo d'occhio da vicino. Poi il crack, esattamente un anno fa. Adesso, a trecentosessantacinque giorni dall'incubo di Udine, Dodo torna a sognare anche in verdeoro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/in-coppa-italia-lempoli-vince-a-torino-agli-ottavi-di-finale-sara-scontro-con-la-fiorentina-a-firenze/269518/