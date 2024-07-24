Corriere dello Sport: “Colpani-Fiorentina in fase di stallo anche se è l’obiettivo numero 1. Incontro nei prossimi giorni” 

Colpani nella mente di Palladino giocherebbe sulla trequarti dietro a Kean

Andrea Colpani è l'obiettivo numero uno del centrocampo della Fiorentina e ormai non è più un mistero. Dopo qualche tira e molla dei giorni scorsi, ora la strada ha però imboccato una via di stallo con il Monza, visto che nessuno sta facendo passi avanti o indietro: la proposta viola di prestito con diritto o obbligo di riscatto non ha scaldato particolarmente Galliani, intenzionato a monetizzare subito.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro che potrebbe essere decisivo. Colpani, nelle idee di Palladino, andrebbe a giocare dietro la punta Kean e diverrebbe centrale nelle idee del tecnico, in una posizione di trequartista e rifinitore che potrebbe farlo esplodere del tutto dopo l'ottima annata in Brianza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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