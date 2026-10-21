Corriere dello Sport: "Atta ancora fuori, non è al meglio, in attacco più Pellegrino di Beto"

È prevista un’altra occasione dal primo minuto per Jimenez, così come Dragusin resta saldo al suo posto

FIRENZE - Da oggi ripartono gli allenamenti della Fiorentina, che ieri si è presa ventiquattro ore di riposo per ricaricare le batterie nella settimana che porterà alla trasferta di campionato con l’Inter. La gara contro i nerazzurri è in programma domenica alle 12.30: la squadra di Vanoli è chiamata a riscattare il 3-1 inferto dal Como sfoderando una prestazione convincente. Difficilmente si rivedrà Atta, che continua il suo piano di recupero e cercherà di rientrare prima della sosta. Ranieri stringe i denti dopo l'infortunio al piede.



CHI GIOCA. È prevista un’altra occasione dal primo minuto per Jimenez, così come Dragusin resta saldo al suo posto. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio tra Beto e Pellegrino, con quest’ultimo attualmente in vantaggio sull'ex punta dell'Udinese. Nonostante la caratura dell'avversario, Vanoli preparerà una Fiorentina coraggiosa e offensiva come ha provato a fare domenica scorsa allo stadio Artemio Franchi al cospetto del Como.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport