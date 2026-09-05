CorFio: "Fiorentina-Torino, ad entrambe serve una scossa. Viola, il rischio è smarrirsi nelle difficoltà"

Zero punti e nessun gol segnato dopo due giornate

Il Corriere Fiorentino fotografa il momento delicato che sta attraversando la Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Torino. L’entusiasmo alimentato dal mercato condotto da Paratici ha lasciato spazio al pessimismo dopo le prime due giornate di campionato: i viola sono ancora a quota zero punti, con sette gol incassati e nessuno realizzato. Un avvio che, sottolinea il quotidiano, «non si era mai visto nella storia centenaria» del club.

A rendere ancora più delicata la situazione è il momento del Torino, anch’esso fermo a zero punti e reduce da tre sconfitte, considerando anche la Coppa Italia. Entrambe le squadre, quindi, arrivano all’appuntamento con la necessità di trovare immediatamente una svolta.

Sotto osservazione c’è soprattutto Fabio Grosso, che può contare su alcune attenuanti, a partire da un mercato rimasto aperto fino agli ultimi giorni. Il tecnico, però, deve ancora trovare un equilibrio all’interno di una squadra profondamente rinnovata e ancora lontana dall’essere completamente assemblata.

La sconfitta contro la Roma poteva essere in parte messa in conto, mentre il pesante ko contro il Frosinone ha fatto emergere criticità più preoccupanti: poco equilibrio, distanze eccessive tra i reparti, difficoltà nella lettura delle situazioni di gioco e una gestione insufficiente delle seconde palle.

«Non è facile mettere insieme una squadra con tredici giocatori nuovi», osserva il quotidiano. Il rischio, però, è che una Fiorentina così giovane possa perdere ulteriormente fiducia davanti alle prime difficoltà e finire per imboccare «un tunnel da cui sarebbe complicato tirarsi fuori».