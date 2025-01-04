Comuzzo ed il mondo ribaltato: 15 mesi fa l’esordio in A contro il Napoli, ora è un leader della difesa viola

Oggi Comuzzo ritrova il Napoli con la consapevolezza di avercela fatta, ma sapendo che servirà qualcosa in più

L'8 ottobre 2023, allo stadio Diego Armando Maradona, in una partita in cui la Fiorentina di Vincenzo Italiano vinse sul Napoli di Garcia, fece il suo esordio in Serie A il giovanissimo Pietro Comuzzo. Poco più di un anno dopo Comuzzo non solo si è confermato ma si è conquistato con umiltà un ruolo di leader nella difesa viola. Dopo i vari esami Vlahovic, Dovbyk, Abraham superati a pieni voti; oggi è il turno di Romelu Lukaku. Giocatore dalle caratteristiche molto simili dell'attaccante della Roma che cerca sempre alla ricerca del contatto con il marcatore.

Oggi Comuzzo ritrova il Napoli con la consapevolezza di avercela fatta, ma sapendo che servirà qualcosa in più; anche perché la difesa viola non sembra più impenetrabile come qualche mese fa. Lo riporta La Repubblica.

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