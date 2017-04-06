Chiesa, Ventura potrebbe convocarlo in Nazionale maggiore

Chiesa potrebbe già essere convocato in Nazionale maggiore, Ventura intanto lo chiama per lo stage dell'11-12 Aprile..

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giampiero ventura sarebbe innamorato di Federico Chiesa, sbocciato quest'anno nelle file della Fiorentina. Il Tecnico ex Torino e Bari potrebbe addirittura convocarlo in Nazionale maggiore, ritenendolo più pronto di alcuni suoi colleghi più grandi di età. Intanto è certa la sua partecipazione allo stage del'11-12 Aprile, dove tra gli altri, parteciperanno anche Caldara, Berardi e il neo italiano della Roma Emerson Palmieri.