Cherubini: "Pellegrino piaceva alla Juve ma ha scelto la Fiorentina. Offerta Viola per noi irrinunciabile"

Il commento dell'AD del Parma sulla cessione di Pellegrino alla Fiorentina

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato ieri sera ai microfoni di 12TvParma, soffermandosi anche sulla cessione di Mateo Pellegrino alla Fiorentina, arrivata proprio nelle stesse ore dell'esordio dell'attaccante argentino in maglia viola.



Il dirigente crociato ha raccontato alcuni retroscena legati al mercato estivo del centravanti: "Per Pellegrino avevamo ricevuto interessamenti dall'estero, sia dalla Premier League che dalla Bundesliga, ma nessuna di queste opportunità si è concretizzata. Poi è arrivata la Fiorentina, con un progetto importante. Per noi sarebbe stato complicato non accettare il trasferimento, anche perché l'operazione è stata conclusa a condizioni particolarmente favorevoli".



Cherubini ha poi svelato un retroscena riguardante anche la Juventus: "Non abbiamo preso in considerazione l'interesse di uno dei club più importanti d'Italia, che aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Abbiamo cercato di tutelare i nostri interessi, anche se non siamo riusciti a ottenere tutto quello che avremmo voluto".



Infine, il dirigente ha sottolineato il comportamento avuto da Pellegrino durante la trattativa: "Mateo è stato rispettosissimo e non ha mai cercato di imporre la propria volontà".