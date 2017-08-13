Ceccarini: "Kalinic andrà via la settimana prossima da Firenze ma la Fiorentina non otterrà i 30 milioni richiesti"
Al massimo la Fiorentina per il centravanti croato potre ricavare 25 milioni più bonus" così Niccolò Ceccarini a TMW radio
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2017 11:31
Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW radio, queste le parole dell'esperto di mercato:
"C’è movimento sul fronte Kalinic. Mi sembra di capire che tra la Premier e il Milan qualcosa all'inizio della prossima settimana possa succedere. Il croato andrà via da Firenze. La Fiorentina chiede 30 milioni ma secondo me non riuscirà ad ottenerli. Forse potrebbe essere soddisfatta con 25 milioni più bonus”.