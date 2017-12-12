Caressa: "La Fiorentina bene al san Paolo, ma pochi pensano che se il Napoli avesse vinto..."
Fabio Caressa è tornato su Napoli-Fiorentina dagli studi di Sky: "Se il Napoli avesse vinto contro la Fiorentina, che ha giocato bene, avrebbe chiuso il suo momento più difficile in testa alla classif...
A cura di Paolo Lazzari
12 dicembre 2017 16:48
Fabio Caressa è tornato su Napoli-Fiorentina dagli studi di Sky: "Se il Napoli avesse vinto contro la Fiorentina, che ha giocato bene, avrebbe chiuso il suo momento più difficile in testa alla classifica. Questo lo valutano in pochi. La squadra di Sarri è lì ad un punto dalla vetta ed è ancora nettamente favorita per lo scudetto. Sono convinto che farà qualcosa sul mercato di gennaio".