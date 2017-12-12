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Caressa: "La Fiorentina bene al san Paolo, ma pochi pensano che se il Napoli avesse vinto..."

Fabio Caressa è tornato su Napoli-Fiorentina dagli studi di Sky: "Se il Napoli avesse vinto contro la Fiorentina, che ha giocato bene, avrebbe chiuso il suo momento più difficile in testa alla classif...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
12 dicembre 2017 16:48
Caressa: "La Fiorentina bene al san Paolo, ma pochi pensano che se il Napoli avesse vinto..." - Caressa
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Fabio Caressa è tornato su Napoli-Fiorentina dagli studi di Sky: "Se il Napoli avesse vinto contro la Fiorentina, che ha giocato bene, avrebbe chiuso il suo momento più difficile in testa alla classifica. Questo lo valutano in pochi. La squadra di Sarri è lì ad un punto dalla vetta ed è ancora nettamente favorita per lo scudetto. Sono convinto che farà qualcosa sul mercato di gennaio".

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