Caressa: "La Fiorentina bene al san Paolo, ma pochi pensano che se il Napoli avesse vinto..."

Fabio Caressa è tornato su Napoli-Fiorentina dagli studi di Sky: "Se il Napoli avesse vinto contro la Fiorentina, che ha giocato bene, avrebbe chiuso il suo momento più difficile in testa alla classif...

A cura di Paolo Lazzari 12 dicembre 2017 16:48

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