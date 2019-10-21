Brovarone: "Pulgar gioca fuori ruolo. Giochiamo bene ma davanti non c'è nessuno, la soluzione..."

Il noto opinionista Bernardo Brovarone ha commentato a Radio Bruno la partita tra Brescia e Fiorentina: "Una Fiorentina in evoluzione, è importantissimo il fatto che stiamo confermando la solidità in...

Il noto opinionista Bernardo Brovarone ha commentato a Radio Bruno la partita tra Brescia e Fiorentina: "Una Fiorentina in evoluzione, è importantissimo il fatto che stiamo confermando la solidità in difesa. Ho visto Caceres sempre preciso e grintoso e un Dragowski molto sicuro, anche con i piedi. A metà campo Pulgar che non gioca nel suo ruolo e che sarà il futuro di questa squadra, non sbaglia niente e insieme a Castrovilli ha fatto veramente bene. Il punto dolente di oggi è là davanti, Sottil è entrato veramente bene e anche Vlahovic mi è piaciuto. Noi giochiamo bene fino a 30 metri e poi davanti non c’è nessuno, Ribery gioca più indietro e lo fa bene e davanti abbiamo solo Chiesa che si spreme da solo e non ha riferimenti. Questo è il nodo, mantenere l'equilibrio oppure bisogna rischiare per essere pericolosi? Se poi dovesse entrare Pedro, chi togli? E’ veramente difficile e l’unica soluzione è spostare Chiesa sulla fascia e mettere il centravanti".