Braschi si è sbloccato e non si ferma più in Svizzera: 3º gol nelle ultime 4 partite e il Thun vince

Per Braschi 2 gol di fila nella serie A svizzera

Sta iniziando a decollare l’avventura svizzera di Riccardo Braschi, giovane attaccante passato dalla Fiorentina al Thun ma con la Viola che ancora ne detiene il 50% del cartellino.

L’avventura era iniziata anche con il piede sbagliato con Braschi che faceva fatica a trovare spazio in prima squadra e veniva relegato alla squadra U23 anche con prestazione al di sotto delle aspettative.

Poi però si è sbloccato in coppa di Svizzera e da allora non si è più fermato con 3 gol nelle ultime 4 partite. L’ultimo nella pezza rimonta del suo Thun da 4-1 a 4-5. E adesso con i gol Braschi sta anche trovando sempre più minutaggio con la prima squadra