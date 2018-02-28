Biraghi, chi ti ferma più? Ora anche la fascia da capitano in nazionale. Una settimana da Dio...

Una settimana da Dio. No, non è il remake di un film comico cult. Già, perché stiamo parlando degli ultimi 7 giorni vissuti da Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina e della nazionale italiana. P...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2018 16:52

Condividi