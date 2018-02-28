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Biraghi, chi ti ferma più? Ora anche la fascia da capitano in nazionale. Una settimana da Dio...

Una settimana da Dio. No, non è il remake di un film comico cult. Già, perché stiamo parlando degli ultimi 7 giorni vissuti da Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina e della nazionale italiana. P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2018 16:52
Biraghi, chi ti ferma più? Ora anche la fascia da capitano in nazionale. Una settimana da Dio... -
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Una settimana da Dio. No, non è il remake di un film comico cult. Già, perché stiamo parlando degli ultimi 7 giorni vissuti da Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina e della nazionale italiana. Prima la convocazione in nazionale, da parte del ct Di Biagio, per i prossimi test. Poi il bolide che ha dato la vittoria alla Fiorentina contro il Chievo, domenica scorsa. Quindi, dulcis in fundo, la fascia da capitano della nazionale italiana indossata oggi, in occasione della gara contro la Fiorentina Primavera, vinta 10-0 dagli azzurri. E adesso chi lo ferma più?

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