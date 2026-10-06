Beto: "Contento per Pellegrino, ma non voglio rimanere indietro. La Fiorentina deve stare al top"

L'attaccante viola ha parlato della sua crescita, del rapporto con Pellegrino e degli obiettivi, soffermandosi anche sul calore dei tifosi viola

Uno dei nuovi innesti in attacco, Beto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla sua crescita dopo le precedenti esperienze, prima con la maglia dell'Udinese in Serie A, poi con l'Everton in Premier League, fino al suo primo approccio con il mondo Fiorentina. Queste le sue parole:



"Mi piace tantissimo il Viola Park. Mi sto trovando benissimo. Sono cambiato, quando ero a Udine non avevo tanta esperienza. Adesso mi sento più tranquillo e cattivo a fare le cose. La Serie A adesso penso sia più difficile, prima era più difesa e tattica. Sta diventando nuovamente bellissima"



"Abbiamo bisogno di gol, ma non solo i miei. Le persone mi ricordano sempre che mi hanno preso al Fantacalcio, ma sono abituato a questo. Mi piace molto come la squadra sta evolvendo, sta diventando squadra vera. Pellegrino? Molto contento per lui, mi ha accolto molto bene. Ascolta bene le cose che gli dico. Lui merita questi gol, ma anch’io non voglio rimanere indietro".



Sulla ricerca del gol, ha continuato: "Voglio solamente segnare, ma se arriva il gol alla Beto è meglio. Penso che tutti vogliano arrivare in alto. Non sappiamo se sarà questa stagione ma la Fiorentina deve stare al top. E io lavorerò per arrivare lì. Non ho ancora imparato niente di fiorentino e toscano".



Sui tifosi viola, l'attaccante ha aggiunto: "Sono molto appassionati".