Batistuta: ''Il mio primo giorno a Firenze? Bruttino, ma dopo una settimana me ne innamorai''

Gabriel Omar Batistuta e le sue parole d'amore nei confronti di Firenze e della Fiorentina, condite dall'opinione sul nuovo stadio.

Anche Gabriel Omar Batistuta ha preso la parola in occasione della cerimonia di presentazione del nuovo progetto dell'Artemio Franchi. Queste le sue parole:

''Il mio primo giorno a Firenze? Fu bruttina, arrivavo dall'Argentina, e non ero abituato. Chiesi a mia moglie dove eravamo capitati (ride n.d.r). Ma è stata una sensazione durata pochissimo. Adesso finalmente riesco a godermi Firenze perchè quando giocavo avevo molte più responsabilità, mi sento un fiorentino, ho più amici qui che in Argentina.

Nuovo stadio? Bellissima iniziativa, per un calciatore giocare in casa è un qualcosa di impareggiabile, sono molto contento che si sia deciso di ristrutturare il Franchi senza abbatterlo. Cosa consiglio ai giovani che si approcciano al calcio?

Bisogna chiedersi prima il motivo per cui si sceglie questa carriera, se l'obiettivo è solo quello di essere come Messi o Ronaldo consiglierei di cambiare idea, perchè vengono mostrati solo quelli che ce l'hanno fatta, ma il calcio è anche altro, anche e soprattutto passione e sacrificio''.

BASILE ANNUNCIA CON UN TWEET: ''A NEW YORK MI DICONO CHE COMMISSO PRESTO SARA' IN ITALIA''

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