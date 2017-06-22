Anche il Torino vuole Simeone, il ds granata Petrarchi incontra il Genoa

Come riporta TuttoSport anche il Torino è fortemente interessata a Simeone

Come riporta Tuttosport sull'attaccante del Genoa Simeone c’è anche il Torino. Il ds granata ha già incontrato Preziosi, per il giovane argentino, il Genoa ha chiesto 20 milioni, ma secondo il Torino è una cifra assolutamente trattabile, e abbassabile almeno fino a quota 13. Sul Cholito c’è in azione pure la Fiorentina, data la piega che sta prendendo la trattativa col Milan per Kalinic.