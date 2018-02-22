ACF: Vlahovic in sede soltanto per delle formalità, torna il 16 marzo per stage con Pioli
ACF Fiorentina rende noto che questa mattina il calciatore Dusan Vlahovic si è recato in sede per ottemperare alle formalità burocratiche in vista del suo tesseramento che entrerà in vigore a partire...
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2018 16:51
ACF Fiorentina rende noto che questa mattina il calciatore Dusan Vlahovic si è recato in sede per ottemperare alle formalità burocratiche in vista del suo tesseramento che entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2018. Il calciatore tornerà a Firenze il 16 marzo prossimo per un periodo di stage con la Prima Squadra viola.