ACF: Fiorentina-Parma anticipata alle ore 19
L'amichevole tra i viola e gli emiliani, neo promossi Serie B, si disputerà domani allo stadio dei Pini di Viareggio
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 12:06
Come reso noto dalla società gigliata, attraverso un comunicato diffuso sul sito violachannel.tv, l'amichevole di stasera tra Fiorentina e Parma inizierà in anticipo rispetto all'orario prestabilito. Questo il comunicato ufficiale: "È stato anticipato alle 19.00 il calcio d'inizio della gara Fiorentina - Parma prevista per domani, 13 agosto , allo stadio dei Pini di Viareggio".