Zurkowski: “Fiorentina? Ora in testa ho solo l’Empoli, vedremo poi a fine campionato”

Zurkowski è uno dei volti nuovi del campionato. Il gioiello polacco è in prestito all’Empoli. A fine stagione Corsi può riscattarlo per 4 milioni ma la Fiorentina ha il contro riscatto ad un milione in più. Ecco le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport:

Il giocatore italiano che le piace di più?

Considero Chiesa un vero fenomeno. Ho avuto modo di apprezzare le sue qualità ai tempi della Fiorentina.

Il suo cartellino è della Fiorentina.

Ora ho in testa solo l’Empoli. Vedremo a fine stagione.

