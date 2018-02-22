Viviano: "Con Montella ci sono state delle incomprensioni, ma poi ci siamo chiariti"

L'attuale portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, ha rilasciato un'intervista di fronte alle telecamere di Sky Sport, nel corso della quale ha ripercorso anche gli anni trascorsi a Firenze: "A Fir...

L'attuale portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, ha rilasciato un'intervista di fronte alle telecamere di Sky Sport, nel corso della quale ha ripercorso anche gli anni trascorsi a Firenze: "A Firenze ci sono state delle incomprensioni, Montella ha il suo carattere e io il mio, che forse è anche peggio. A Genova però ci siamo ritrovati e chiariti e le cose sono andate bene".

Prosegue su Gattuso: "Gattuso? Ho fatto una parte di ritiro a Palermo con lui e mi ha fatto una bella impressione. Ha fatto buone cose al Milan, la rosa a sua disposizione è ottima e alcuni giocatori si stanno ambientando sempre di più. Credo fosse il normale andamento delle cose ma il tecnico ha comunque trovato la chiave giusta".