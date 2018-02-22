Vlahovic: "Orgoglioso di vestire la maglia viola, voglio segnare tanti gol. I miei modelli sono..."

Dusan Vlahovic a breve tornerà a Firenze per allenarsi con la prima squadra guidata da Stefano Pioli ma, in attesa del suo debutto sul campo, si è presentato ai microfoni di violachannel.tv: "Sono mol...

Dusan Vlahovic a breve tornerà a Firenze per allenarsi con la prima squadra guidata da Stefano Pioli ma, in attesa del suo debutto sul campo, si è presentato ai microfoni di violachannel.tv: "Sono molto felice e orgoglioso di vestire questa maglia, darò il mio meglio in campo per onorarla. Voglio segnare tanti goal e portare gioia a tutti i tifosi della Fiorentina".

Prosegue su quelle che sono le sue qualità principali: "Non mi piace descrivermi a parole, ma preferisco che sia il campo a parlare per me e mostrare quello che so fare. Uno dei miei punti di forza è il mio mancino e cercherò di migliorare per dare il massimo".

E su quelli che sono stati i suoi modelli in passato: "Nella Fiorentina del passato mi sono piaciuti molto Stevan Jovetic, che viene dai Balcani come me, ma ovviamente per la mia posizione in campo anche Luca Toni e Batistuta. Mi ispiro alle loro qualità e lavorerò duro seguendo il loro esempio".