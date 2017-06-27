Valcareggi: "I ricchi di Firenze non compreranno mai, col calcio perdi i soldi. Non è una ripicca..."

Furio Valcareggi ha parlato della possibile vendita della Fiorentina a Radio Bruno: "La decisione di vendere la Fiorentina è una forma di rispetto, non una ripicca. Se la parte più rumorosa di Firenze...

Furio Valcareggi ha parlato della possibile vendita della Fiorentina a Radio Bruno: "La decisione di vendere la Fiorentina è una forma di rispetto, non una ripicca. Se la parte più rumorosa di Firenze fischia i Della Valle, loro si chiedono cosa possono aver sbagliato, dopo 8 partecipazioni europee. Quest’anno non è entrata in Europa per 3 punti. Se ogni 5 anni si sbaglia un campionato non è la fine del mondo. I Della Valle vogliono rimanere, ma con rispetto. Chi vuole entrare nel calcio non ha grande liquidità. Chi ha tanti soldi non prende una squadra. Sa bene che con il calcio i soldi finiscono, non si fanno. I fiorentini non prenderanno mai la Fiorentina".