UFFICIALE: MARCO BENASSI È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi dal Torino FC", questo il comunicato ufficiale

Il mercato della Fiorentina entra finalmente del vivo ed a testimoniarlo ci pensa l'acquisto (a sorpresa!) di Marco Benassi. Il centrocampista classe '94 lascia infatti il Torino per sposare la causa della Viola. Quest il comunicato comparso sul sito ufficiale violachannel.tv.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi dal Torino FC.

Benassi, nato a Modena l’8 settembre del 1994, nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Inter e Livorno. Nell’ultima stagione in maglia granata ha disputato 29 partite, realizzando 5 reti.

Benassi ha inoltre collezionato 27 presenze con la Nazionale Italiana Under 21, realizzando 6 reti.

Marco Benassi, che arriverà a Firenze in giornata e svolgerà le visite mediche domani mattina, firmerà un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 anni".