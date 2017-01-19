Ufficiale: Fiorentina - Genoa, Domenica 29 ore 15.00

Vista l'eliminazione dei rossoblu in Coppa Italia adesso è ufficiale la data...

Adesso è ufficiale: Fiorentina-Genoa si giocherà al Franchi Domenica 29 Gennaio ore 15.00 vista l'eliminazione in coppa Italia dei rossoblu capitolati ieri a Roma contro la Lazio.

Infatti la Lega aveva disposto che nel caso in cui il Genoa riusciva a superare gli ottavi di finale si sarebbe giocato in anticipo di Sabato, così non è stato e dunque la gara verra disputata come da calendario di Domenica.