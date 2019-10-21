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Troppo traffico a Brescia, la Fiorentina arriva tardi allo stadio, partita rinviata di 15 minuti

Per problemi di traffico la Fiorentina è arrivata solamente alle ore 20 allo stadio Rigamonti di Brescia, per questo motivo, in accordo con la Lega di Serie A e la società lombarda, la partita inizier...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 20:52
Troppo traffico a Brescia, la Fiorentina arriva tardi allo stadio, partita rinviata di 15 minuti -
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Per problemi di traffico la Fiorentina è arrivata solamente alle ore 20 allo stadio Rigamonti di Brescia, per questo motivo, in accordo con la Lega di Serie A e la società lombarda, la partita inizierà alle ore 21 anziché alle ore 20,45 come da programma. Rinvio di 15 minuti dunque.

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