Troppo traffico a Brescia, la Fiorentina arriva tardi allo stadio, partita rinviata di 15 minuti
Per problemi di traffico la Fiorentina è arrivata solamente alle ore 20 allo stadio Rigamonti di Brescia, per questo motivo, in accordo con la Lega di Serie A e la società lombarda, la partita inizier...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 20:52
Per problemi di traffico la Fiorentina è arrivata solamente alle ore 20 allo stadio Rigamonti di Brescia, per questo motivo, in accordo con la Lega di Serie A e la società lombarda, la partita inizierà alle ore 21 anziché alle ore 20,45 come da programma. Rinvio di 15 minuti dunque.