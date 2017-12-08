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Thereau: "Entusiasta di giocare con la Fiorentina. Qui è tutto bello. Nel 2012 sono stato vicino all'arrivo qui..."

Cyril Thereau ha parlato all'agenzia di stampa francese AFP, queste le sue parole:"Ancora non mi rendo conto di essere tra Platini e Trezeguet per gol segnati in Serie A (65 Thereau 68 Platini, ndr)....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 20:28
Thereau: "Entusiasta di giocare con la Fiorentina. Qui è tutto bello. Nel 2012 sono stato vicino all'arrivo qui..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Cyril Thereau ha parlato all'agenzia di stampa francese AFP, queste le sue parole:

"Ancora non mi rendo conto di essere tra Platini e Trezeguet per gol segnati in Serie A (65 Thereau 68 Platini, ndr). Nel 2012 sono stato molto vicino alla firma con la Fiorentina. Mi è sempre piaciuto venire qui a giocare, lo stadio è bollente, il prato sempre perfetto, il viola della maglia. Sarebbe stato un grande dispiacere non giocare con un club del genere"

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