Thereau: "Entusiasta di giocare con la Fiorentina. Qui è tutto bello. Nel 2012 sono stato vicino all'arrivo qui..."

Cyril Thereau ha parlato all'agenzia di stampa francese AFP, queste le sue parole:"Ancora non mi rendo conto di essere tra Platini e Trezeguet per gol segnati in Serie A (65 Thereau 68 Platini, ndr)....

Cyril Thereau ha parlato all'agenzia di stampa francese AFP, queste le sue parole:

"Ancora non mi rendo conto di essere tra Platini e Trezeguet per gol segnati in Serie A (65 Thereau 68 Platini, ndr). Nel 2012 sono stato molto vicino alla firma con la Fiorentina. Mi è sempre piaciuto venire qui a giocare, lo stadio è bollente, il prato sempre perfetto, il viola della maglia. Sarebbe stato un grande dispiacere non giocare con un club del genere"