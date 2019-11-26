Suggestione che fa impazzire Firenze: Prandelli-Batistuta al posto di Montella?
La Fiorentina ha assicurato che non c’è,al momento, il rischio di un esonero per Montella. Lo ha ripetuto il direttore generale Joe Barone ieri da Milano: "La conferma dell’allenatore è stata una sce...
La Fiorentina ha assicurato che non c’è,
al momento, il rischio di un esonero per Montella. Lo ha ripetuto il direttore generale Joe Barone ieri da Milano: "La
conferma dell’allenatore è stata
una scelta fatta durante l’estate,
una scelta di stabilità e tranquillità
per lo spogliatoio. Si continua su
quella strada. Gode della nostra fi-
ducia".
Ma la città è tutto un sussurro. La voce che più scuoteva Firenze riguardava l’eventuale ricorso a un tecnico mai dimenticato, Cesare Prandelli. Che è sempre legato alla squadra viola, e che
ora ha al suo fianco un’altra icona viola, Gabriel Omar Batistuta diventato il vice.
Pradè e Commisso sono assolutamente restii al cambiamento. Il presidente
arriverà domani e respirerà il clima
cittadino. Si accorgerà delle tensioni che stanno crescendo. Dovrà parlare con Chiesa anche per chiarire i problemi del suo campione più importante. E poi tirerà la somma. E sabato arriva il Lecce, partita che sarà decisiva nel bene e nel male. Un’altra sconfitta aprirebbe una crepa insanabile. A riportarlo è il Corriere dello Sport.