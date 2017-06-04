Subito o fra un anno, la Fiorentina mette sul piatto 15 milioni per portare a Firenze il talento argentino Simeone
La trattativa è calda e Corvino vuole davvero portare a casa il calciatore argentino. La prima offerta è un prestito con diritto di riscatto...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2017 12:20
Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina vuole davvero portare a Firenze il talento del Genoa Giovanni Simeone, la società viola è pronta a mettere sul piatto 15 milioni, subito o fra un anno dopo il prestito e fissando il riscatto. La trattativa è molto calda per il centravanti argentino.