Subito o fra un anno, la Fiorentina mette sul piatto 15 milioni per portare a Firenze il talento argentino Simeone

La trattativa è calda e Corvino vuole davvero portare a casa il calciatore argentino. La prima offerta è un prestito con diritto di riscatto...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2017 12:20

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