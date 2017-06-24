Spalletti: "Borja Valero può giocare in più ruoli e è un leader. Un giocatore così ci manca.."
Nel corriere dello sport, possiamo trovare stamattina le parole di Luciano Spalletti su Borja Valero: "Un leader come Borja..
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 11:29
Nelle pagine del quotidiano sportivo Corriere dello Sport è riportata l'intervista di Luciano Spalletti. Queste le sue brevi parole riguardanti Borja Valero: "Borja Valero può essere sia play basso che trequartista. Non sarà un incursore alla Nainggolan ma ha carattere da vendere. E sa essere leader. Un paio così ci servono".