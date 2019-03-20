Labaro Viola

Sospiro di sollievo su Chiesa, è in dubbio solo per le qualificazioni. Lui vuole esserci

Ieri pomeriggio Federico Chiesa ha interrotto l’allenamento a metà seduta per noie muscolari all’altezza dell’inguine. Nella sfida di campionato Fiorentina-Lazio dello scorso 10 marzo, il 21enne attac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2019 13:18
Sospiro di sollievo su Chiesa, è in dubbio solo per le qualificazioni. Lui vuole esserci -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Italia
Nazionale
Chiesa
Condividi

Ieri pomeriggio Federico Chiesa ha interrotto l’allenamento a metà seduta per noie muscolari all’altezza dell’inguine. Nella sfida di campionato Fiorentina-Lazio dello scorso 10 marzo, il 21enne attaccante aveva subito nella stessa zona un infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo nei minuti finali del primo tempo. «In relazione all’infortunio occorso in allenamento a Chiesa – la comunicazione alla stampa –, il calciatore ha svolto gli accertamenti del caso.

Al momento non ci sono ulteriori comunicazioni in merito». Insomma, oggi il ragazzo vuole provare a tutti i costi sul campo, anche se l’impressione è che siano pochi i margini di recupero sia per la gara di sabato contro la Finlandia sia per il Liechtenstein.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok