Sorride Pezzella, è il titolare in difesa dell'Argentina nella partita contro la Russia

A Mosca si sta giocando Russia - Argentina, ed è una partita molto importante per German Pezzella, schierato titolare da Sanpaoli. Per tre giorni consecutivi l'ex commissario tecnico del Cile ha prova...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2017 14:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella

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