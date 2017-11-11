Sorride Pezzella, è il titolare in difesa dell'Argentina nella partita contro la Russia
A Mosca si sta giocando Russia - Argentina, ed è una partita molto importante per German Pezzella, schierato titolare da Sanpaoli. Per tre giorni consecutivi l'ex commissario tecnico del Cile ha prova...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 14:38
A Mosca si sta giocando Russia - Argentina, ed è una partita molto importante per German Pezzella, schierato titolare da Sanpaoli. Per tre giorni consecutivi l'ex commissario tecnico del Cile ha provato la medesima formazione in allenamento. Niente sorprese: l'undici anti-Russia è scolpito. Ecco la formazione dell'argentina: Romero, Otamendi, Mascherano, Pezzella, Perez, Krenevitter, Lo Celso, Salvio, Messi, Di Maria, Alguero,