Sky Sport rivela: “Fiorentina interessata a Pongračić, sul difensore anche gli occhi del Bologna”

Come riportato da Gianluca di Marzio, Bologna e Fiorentina guardano in casa del Lecce: ai due club, infatti, piace Marin Pongračić. Il difensore classe 1997 è stato un punto fermo nella formazione dei giallorossi nel corso della stagione 2023/24. Con il passare del tempo, è diventato un punto fermo del Lecce. Una stagione, quella appena conclusa, che ha convinto la Croazia a portarlo con sé a Euro 2024.

Nella stagione da poco conclusa, con la maglia del Lecce, Pongracic ha giocato un totale di 38 partite: 36 in campionato e due in Coppa Italia. Il difensore, con un passato anche nel Borussia Dortmund, è stato quindi chiamato dalla Croazia per scendere in campo a Euro 2024.

Il classe 1997 è stato in campo per tutti e 90′ nella gara d’esordio contro la Spagna. A seguire, il difensore si è accomodato in panchina nella sfida contro l’Albania. Lunedì 24 giugno, alle 21:00, ci sarà la sfida contro l’Italia.

Gazzetta: “Il grande nome per l’attacco può essere Depay a parametro zero”