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Sky Sport: per la porta spunta anche il nome di Schwolow del Friburgo

Il calcio mercato sta entrando nel vivo ed il ruolo del portiere è forse quello che maggiormente sta tenendo banco in casa Fiorentina. La società gigliata, dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 12:19
Sky Sport: per la porta spunta anche il nome di Schwolow del Friburgo -
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Il calcio mercato sta entrando nel vivo ed il ruolo del portiere è forse quello che maggiormente sta tenendo banco in casa Fiorentina. La società gigliata, dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello, è infatti alla ricerca di un estremo difensore e la pista battuta al momento sembra portare in Germania. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che i viola abbiano messo gli occhi su Alexander Schwolow, portiere classe '92 attualmente di proprietà del Friburgo.

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