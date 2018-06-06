Sky Sport: per la porta spunta anche il nome di Schwolow del Friburgo
Il calcio mercato sta entrando nel vivo ed il ruolo del portiere è forse quello che maggiormente sta tenendo banco in casa Fiorentina. La società gigliata, dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 12:19
Il calcio mercato sta entrando nel vivo ed il ruolo del portiere è forse quello che maggiormente sta tenendo banco in casa Fiorentina. La società gigliata, dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello, è infatti alla ricerca di un estremo difensore e la pista battuta al momento sembra portare in Germania. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che i viola abbiano messo gli occhi su Alexander Schwolow, portiere classe '92 attualmente di proprietà del Friburgo.