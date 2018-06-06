Sky Sport: per la porta spunta anche il nome di Schwolow del Friburgo

Il calcio mercato sta entrando nel vivo ed il ruolo del portiere è forse quello che maggiormente sta tenendo banco in casa Fiorentina. La società gigliata, dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello...

Il calcio mercato sta entrando nel vivo ed il ruolo del portiere è forse quello che maggiormente sta tenendo banco in casa Fiorentina. La società gigliata, dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello, è infatti alla ricerca di un estremo difensore e la pista battuta al momento sembra portare in Germania. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che i viola abbiano messo gli occhi su Alexander Schwolow, portiere classe '92 attualmente di proprietà del Friburgo.